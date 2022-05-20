В УПЦ помогают беженцам, медикам и защитникам Украины

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Винницкой области митрополит Варсонофий передал гуманитарную помощь жителям села Озера Киевской области. Помощь была собрана с помощью Международного благотворительного «Украинско-германского гуманитарного фонда». Груз раздавали на территории Архангело-Михайловского храма. Митрополит Варсонофий вместе с настоятелем храма протоиереем Михаилом Файкуном передали людям средства гигиены, одежду и продукты питания.

В Закарпатье митрополит Феодор освятил внедорожник для пограничников, в приобретении которого приняла участие Мукачевская епархия. Митрополит Феодор пожелал всем пограничникам и военным Вооруженных сил Украины милости от Бога, духовной крепости и победы. Из города Марсель (Франция) Ужгородскому городскому территориальному центру социального обслуживания был передан медицинский груз – подлокотные костыли. Часть медицинской помощи была передана в больницу №12 Киева.

В Днепропетровске в течении десяти месяцев Общество милосердия святителя Луки Крымского кормит бездомных и нуждающихся. За помощью обращаются как местные жители, так и вынужденные переселенцы.

В Кривом Роге стараниями настоятельницы Анастасии (Алфимовой), сестер и прихожан Свято-Покровского женского монастыря была собрана и передана помощь военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Кроме продуктов питания и медикаментов для украинских военных, были переданы средства военного снаряжения, носилки, маскировочные сетки, а также оказана помощь с ремонтом находящихся в собственности ВСУ автомобилей.

В Тернопольской области усилиями молодежного отдела и волонтеров Тернопольской епархии было передано более 2000 вкусных пряников для Защитников Украины.

Также для военных православные верующие из села Бриков передали выпечку.

На Сумщине Ильинский приход села Угроеды активно помогает защитникам Украины и нуждающимся. Продуктовые грузы, собранные неравнодушными прихожанами, неоднократно отправлялись в центр объединенной территориальной громады – Краснополье, откуда были переданы пациентам психоневрологического интерната и областному централизованному штабу гуманитарной помощи. Также теплые вещи, средства гигиены, мешки для строительства фортификационных сооружений, закупленные общиной, и продукты длительного потребления были направлены подразделениям местной территориальной обороны.

Подразделениям Вооруженных Сил Украины были отправлены продуктовые пожертвования прихожан храма.

Не остались в стороне волонтерской деятельности и воспитанники действующей при Ильинском храме воскресной школы. Свои пожелания защитникам они запечатлели в тематических рисунках, а также разрисовали для воинов пасхальные писанки.

На протяжении Великого поста в общине проходила приходская акция по сбору средств для нужд ВСУ. Центральный этап акции, сопровождавшийся выставкой детских рисунков и душистым казацким кулишом, прошел в Вербное воскресенье. В результате акции было собрано 10,6 тыс. грн. Эти средства вместе с детскими рисунками, пасками отправились воинам.