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Митрополит УПЦ передал помощь жителям Киевщины

19.05.2022 / 16:55
Митрополит УПЦ передал помощь жителям Киевщины
Источник: Центр информации УПЦ
Оказание помощи жителям Бородянского района стало возможным благодаря «Украинско-немецкому гуманитарному фонду» и его управляющему Артему Шамраю

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий передал гуманитарную помощь жителям села Озера Бородянского района Киевской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, жителям Киевщины были переданы продукты питания, одежда и предметы гигиены.

Гуманитарную помощь митрополит Варсонофий вместе со священником Михаилом Файкуном раздали прихожанам Озерского храма в честь Архистратига Михаила и жителям села.

Оказание помощи жителям Бородянского района стало возможным благодаря «Украинско-немецкому гуманитарному фонду» и его управляющему Артему Шамраю.

Как сообщалось ранее, в Полтаве священник Украинской Православной Церкви передал лекарства и товары медицинского назначения в нейрохирургическое отделение областной больницы им. М.В. Склифосовского.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, УПЦ
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