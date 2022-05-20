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В Почаевской лавре УПЦ почтили память преподобного Иова

20.05.2022 / 13:33
В Почаевской лавре УПЦ почтили память преподобного Иова
Источник: Центр информации УПЦ
С юности преподобный Иов был известен благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического сана

В Свято-Успенской Почаевской лавре верующие Украинской Православной Церкви отпраздновали день памяти преподобного Иова, игумена горы Почаевской.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, перед началом Божественной литургии состоялся крестный ход с мощами преподобного по улицам Почаева. В нем с духовенством и мирянами участвовали шесть архиереев УПЦ.

По завершении праздничного богослужения состоялось многолюдное крестное шествие с ракой Иова Почаевского вокруг святой обители. Святыню с церковными песнопениями сопровождали архиереи, священнослужители, насельники Лавры, учащиеся Почаевской духовной семинарии, прихожане и паломники.

***Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец, в миру Иван Железо, родился в середине шестнадцатого века на Галичине. В возрасте десяти лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а через два года принял монашество. С юности преподобный Иов был известен благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического сана.

Около 1580 года, по просьбе известного поборника Православия князя Константина Острожского, он возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и управлял монастырем более 20 лет в обстановке гонений, которые усиливались на Православие со стороны католиков и униатов.

На начале ХVII века преподобный пошел на Почаевскую гору и поселился в пещере неподалеку от древней Успенской обители, которая была известна своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Братия обители полюбили святого отшельника и избрали его своим игуменом.

Преподобный Иов ревностно исполнял должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам много работал, садил в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря.

После 1642 святой принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью закрывался в пещере на три дня или на неделю. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более ста лет, после пятидесятилетнего управления Почаевской обителью.

28 августа 1659 состоялось прославление преподобного Иова.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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