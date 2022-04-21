Войти | Зарегистрироваться
17:37

четверг,
21 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ помогает украинским военным, беженцам, больницам и нуждающимся

21.04.2022 / 17:22
УПЦ помогает украинским военным, беженцам, больницам и нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Винницкой области иерей Назарий Коромчевский передал детскую одежду, подгузники и смеси для младенцев будущим мамам и роженицам, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с войной в Украине. Также помощь была предоставлена тем, кто находится в роддоме Жмеринской центральной районной больницы.

В Черниговской области священники УПЦ доставили гуманитарный груз в село Припутни. Продукты питания будут распределены между местными жителями, вынужденными переселенцами и всеми, кто пострадал от военных действий. Епископ Феодосий передал в Нежинское коммунальное предприятие «Школярик» продукты питания для нужд украинских военных, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Нежина.

В Житомирской области духовенство и прихожане Свято-Николаевского собора города Бердичев приобрели рации для военных на сумму более 5 тыс гривен.

В Александрийской епархии при православном просветительском центре святых Бориса и Глеба продолжается благотворительная помощь в виде горячих обедов.

Преподаватели Харьковской духовной семинарии передали врачам поликлиники, во время войны безвыездно находящихся на работе, теплые одеяла. Также была передана гуманитарная помощь в микрорайон Северная Салтовка и жилые дома по улице Дружбы Народов и улице Саперной (Шишковка). Людям были отвезены мясные изделия, монастырский хлеб, средства гигиены и лекарственные средства. Во время поездки при общении с людьми епархиальные волонтеры особое внимание уделили духовному и психологическому состоянию людей в условиях войны.

В Кременчугской епархии благодаря помощи Кохновского хлебозавода удалось организовать отправку помощи в деоккупированные населенные пункты. 300 буханок хлеба с другими продуктами отправились в Иванковский район. В общей сложности это 2 тыс пакетов продуктовых наборов.

На Тернопольщине в селе Брыков было выпечено более 300 пасок для военных, защищающих Украину. После освящения пасок настоятель храма иерей Дионисий Прокопчук передал их в молодежный отдел Тернопольской епархии УПЦ, откуда их передадут волонтерам для отправки на передовую. Более 16 тыс. медовых пряников от Тернопольской епархии УПЦ уже на передовой.Совместными усилиями верующих и молодежного отдела Тернопольской епархии в течение трех недель регулярно проходит выпекание и передача пряников для Защитников Украины. Отправки уже состоялись в Донецкую область, в Волноваху, Краматорск, Чернигов и Киев.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 апреля
20 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.