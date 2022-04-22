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У верующих УПЦ сегодня Великая Пятница Страстной седмицы

22.04.2022 / 11:50
У верующих УПЦ сегодня Великая Пятница Страстной седмицы
Источник: Центр информации УПЦ
Страстная пятница – день особенно строгого поста и молитвы

У православных христиан сегодня наступила Великая или Страстная Пятница - самый скорбный день года.

Христиане в этот день вспоминают о страданиях, смерти Иисуса Христа на кресте, снятии Его с креста и погребении, сообщает Центр информации УПЦю

Страстная пятница – это день, в который Господь Иисус Христос принес Себя в жертву на Кресте для спасения всего человечества от власти греха, диавола и смерти.

В Страстную пятницу Божественная литургия не совершается, вместо этого читается Евангелие о Страстях Христовых.

Утром читаются Царские Часы, на каждом Часе - свое Апостольское и Евангельское чтения. Вспоминается время, когда Спасителя схватили в Гефсиманском саду, Его осуждение старейшинами и первосвященниками на смерть.

На богослужении третьего Часа рассказывается о суде у римского прокуратора Понтия Пилата. На шестом Часе вспоминаются крестные муки Иисуса. На девятом –время смерти. На вечерне – время снятия Спасителя с Креста и погребение.

В середине дня в Великую Пятницу совершается последняя служба Страстей – Вечерня с выносом Плащаницы. Плащаница - это плат большого размера, на котором изображено положенное в гроб тело Спасителя. На Малом Повечерии священнослужители читают канон, называемый в народе «Плач Богородицы». Вечером совершается Утреня с чином Погребения Плащаницы.

Страстная пятница – день особенно строгого поста и молитвы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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