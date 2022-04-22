Телеканал «Глас» покажет Пасхальное богослужение в Святогорской лавре

В Пасхальную ночь верующие Украинской Православной Церкви смогут увидеть богослужение в Святогорской лавре.

Транслировать праздничную всенощную будет телеканал «Глас», сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы впервые встречаем Пасху в таких трудных обстоятельствах. Кто-то – в эвакуации за границей и не имеет рядом православного храма. Другие, через комендантский час, не смогут посетить праздничную всенощную. Поэтому телеканал «Глас» приглашает вас присоединиться к трансляции Пасхального богослужения», - отмечается в сообщении.

Начало трансляции 23 апреля в 23.30.