Войти | Зарегистрироваться
13:25

пятница,
22 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Телеканал «Глас» покажет Пасхальное богослужение в Святогорской лавре

22.04.2022 / 12:15
Телеканал «Глас» покажет Пасхальное богослужение в Святогорской лавре
Источник: Центр информации УПЦ
Начало трансляции 23 апреля в 23.30

В Пасхальную ночь верующие Украинской Православной Церкви смогут увидеть богослужение в Святогорской лавре.

Транслировать праздничную всенощную будет телеканал «Глас», сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы впервые встречаем Пасху в таких трудных обстоятельствах. Кто-то – в эвакуации за границей и не имеет рядом православного храма. Другие, через комендантский час, не смогут посетить праздничную всенощную. Поэтому телеканал «Глас» приглашает вас присоединиться к трансляции Пасхального богослужения», - отмечается в сообщении.

Начало трансляции 23 апреля в 23.30.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 апреля
21 апреля
20 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.