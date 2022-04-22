В столице сестры милосердия УПЦ накормили бездомных на вокзале

В Киеве сестры милосердия Марфо-Мариинской обители кормят бездомных и нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук обители, сестры организовали благотворительный обед для бездомных на Дарницком вокзале.

«Людей здесь не меньше, нежели на Центральном ж/д вокзале Киева. И если там они выглядят уже как-то условно обжившимися, то на Дарницком вокзале бездомные и нищие - это сплошное ощущение душевной боли, муки и неприкаянности. Разговаривая с ними, кажется, этот крест вынести невозможно, как невозможно переслушать всех тяжелейших жизненных историй. Голодные и выброшенные из жизни, люди очень нуждаются и в пище, и в сестринском милосердном утешении и добром слове», - поделились в сестричестве.

Сестры раздали обеды, а также крестики, иконки, святую воду.

«Из тайников своего сердца сейчас достаются самые духовные и лучшие человеческие качества. И каждый достаёт то, что имеет», - отметили сестры милосердия.