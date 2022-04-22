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В УПЦ объяснили, как будут проходить Пасхальные богослужения в условиях военного времени

22.04.2022 / 14:30
В УПЦ объяснили, как будут проходить Пасхальные богослужения в условиях военного времени
Источник: Центр информации УПЦ
Настоятелей храмов, наместников и настоятельниц монастырей призвали ответственно отнестись к мерам безопасности во время пасхального богослужения

В храмах и монастырях Украинской Православной Церкви пасхальные богослужения состоятся с соблюдением ограничений, обусловленных действующим в Украине военным положением.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, настоятелей храмов, наместников и настоятельниц монастырей призвали ответственно отнестись к мерам безопасности во время пасхального богослужения.

«В случае согласования с соответствующими военными администрациями, пасхальное богослужение может быть совершено в ночное время. Во время ночного пасхального богослужения настоятелям храмов, наместникам и игуменьям монастырей необходимо обеспечить строгое соблюдение верующими правил комендантского часа, сигналов воздушной тревоги и т.д. Соблюдение правил комендантского часа предусматривает прибытие на богослужение к началу комендантского часа и неукоснительное пребывание в храме/монастыре до завершения комендантского часа (в Киеве и Киевской области комендантский час в настоящее время введен с 22.00 до 5.00)», - говорится в разъяснении.

При необходимости, по благословению епархиального архиерея, пасхальное богослужение может быть перенесено на утро 24 апреля.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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