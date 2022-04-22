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В УПЦ приготовили тысячи пасок для защитников Украины

22.04.2022 / 14:44
В УПЦ приготовили тысячи пасок для защитников Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Пасхальные подарки передадут на передовую защитникам Украины

Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви подготовили тысячи куличей и пасхальных корзин для украинских военных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, пасхальные подарки передадут на передовую защитникам Украины.

В Киевских духовных школах к Светлому Христовому Воскресению освятили 400 пасок и передали семьям Добровольческого формирования Союз ветеранов Афганистана Деснянского района Киева. Освящение пасок совершил настоятель Академического Свято-Воскресенского храма памяти погибших и ветеранов Афганистана (Афганский храм) и первый проректор КДА протоиерей Сергей Ющик.

В Кременчугской епархии протоиерей Константин Маслов передал военным 150 пасок и 4 коробки печенья от прихода Свято-Успенского кафедрального собора и Свято-Троицкого храма города Кременчуг. Еще 200 пасок удалось отправить для Защитников благодаря сетям «Маркетопт» и «Гурман». Вместе с пасками Защитники получат от детей прихожан храмов Кременчугской епархии открытки с пожеланиями мира, здоровья и добра.

В Хмельницкой области настоятель Свято-Успенского храма Летичева протоиерей Димитрий Стецько к празднику Пасхи передал паски военным, защищающим Украину на передовой. Кроме того, община Свято-Успенского храма предоставила очередную помощь в виде продуктов питания для территориальной обороны Летичева.

В Винницкой области освятили и передали ВСУ более 700 домашних пасок, которые выпекли православные барчане, 110 пасок отправляются защитникам Украины от прихожан храмов Покрова Божией Матери села Демидовка и Рождества Пресвятой Богородицы села Носковцы.

«Объединили усилия и получили отличный результат. Благодарю вас, мои дорогие, пусть проявленные вами жертвенность и чуткость станут частью общей цели – долгожданной победы!», – сказал клирик епархии протоиерей Игорь Миронов.

В Тернопольской области прихожане храма святого великомученика Георгия Победоносца села Брыков выпекли более 300 пасок для военных, защищающих Украину. После освящения пасок настоятель храма иерей Дионисий Прокопчук передал их в молодежный отдел Тернопольской епархии УПЦ, откуда их передадут волонтерам для отправки на передовую.

Как сообщалось ранее, в Закарпатье митрополит Феодор освятил 5 тыс. Пасок для военных, переселенцев и малообеспеченных.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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