Столичные приходы УПЦ помогают киевским больницам

В Киеве приходы Второго Шевченковского благочиния Украинской Православной Церкви помогают столичным больницам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, храм в честь Виленско-Остробрамской иконы Божией Матери передал в клинику Института урологии НАМН Украины гуманитарную помощь.

Настоятель храма иерей Вячеслав Дарпинянц рассказал, что медицинскому учреждению были переданы обогреватели, вентиляторы, микроволновка и другие необходимые электроприборы.

По благословению благочинного протоиерея Виталия Бойко материальная помощь от прихода была предоставлена клинике НМУ имени А. А. Богомольца.

Также отделение неврологии университетского медучреждения оборудовали стиральной машиной.

«Не всякий, кто говорит Мне: «Господи, Господи», войдет в Небесное Царство, но лишь тот, кто исполняет волю Моего Небесного Отца...», - напоминает слова Иисуса Христа настоятель прихода отец Вячеслав.

Священник подчеркнул, что в эти дни Великого поста, ставшие для православных украинцев днями не только духовной борьбы, но и настоящей войны, как никогда важно делать добрые дела, помогая в ближним по возможности.