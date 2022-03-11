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Священники УПЦ отпели погибших украинских военных и ребенка

11.03.2022 / 16:21
Священники УПЦ отпели погибших украинских военных и ребенка
Источник: Центр информации УПЦ
В Свято-Духовском храме города Богодухов совершили отпевание мальчика, погибшего во время обстрелов в Харькове

Священники епархий Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших защитников Украины и ребенка, погибшего во время обстрелов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, в Свято-Духовском храме города Богодухов совершили отпевание мальчика, погибшего во время обстрелов в Харькове.

В Покровском храме Богодухова протоиерей Стефан в сослужении настоятеля храма иерея Михаила Бугира совершили отпевание погибших украинских воинов.

В Нежинской епархии настоятель Крестовоздвиженского храма поселка Сребное протоиерей Иоанн Багмет совершил чин захоронения защитника Украины воина Бориса Уса в селе Горобиевка Сребнянской общины.

На Буковине в селе Ванчиковцы простились с воином Марином Мельниковым. Защитнику Украины было 22. Отпевание и погребение совершил настоятель храма УПЦ в честь святого великомученика Димитрия села Ванчиковцы протоиерей Иоанн Мицицей в сослужении духовенства епархии.

В Романковцах простились с 20-летним Иваном Гаем. Он погиб в боях в Николаевской области. Заупокойное богослужение совершил настоятель храма УПЦ в честь собора Архистратига Божьего Михаила протоиерей Нестор Чаглей и священники епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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