Румынская Православная Церковь передала гуманитарную помощь украинским беженцам

Епископ Хушский Игнатий из Румынской Православной Церкви посетил Буковину и передал гуманитарную помощь для беженцев и военных.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, владыка посетил Свято-Николаевский храм, Свято-Духовский кафедральный собор и бывшую резиденцию Буковинских Митрополитов (ныне Черновицкий Национальный Университет им. Ю. Федьковича).

«С чувством глубокого сострадания к православным румынам и украинцам исторического города Черновцы, с Божьей помощью и благословения Высокопреосвященнейшего Мелетия, нахожусь в этом наполненном историей храме, в котором аутентично и красиво верующие живут в Боге и православной вере. Благослови, Боже, украинский народ и всех румын этого края жить в мире и свете любви», - отметил владыка Игнатий в заметке, которую по румынской традиции написал в престольном Евангелии Свято-Николаевского храма.

Также епископ Игнатий имел возможность пообщаться с митрополитом Мелетием и узнать о войне в Украине и ситуации на приходах Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Митрополит Мелетий подарил епископу Игнатию и каждому участнику румынской делегации книги «История и настоящее Православной Церкви на Буковине: к вопросу об административно-территориальном устройстве и духовном подчинении епархиальных структур края в середине XIV – начале XXI ст.» профессора Михаила Чучко.

Как сообщалось ранее, Польская Православная Церковь помогает беженцам из Украины, нашедшим убежище в Польше, и доставила гуманитарный груз в Украину.