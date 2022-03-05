На Сумщине священники УПЦ отпели десять воинов ВСУ

На Сумщине в Ахтырке священники Украинской Православной Церкви отпели десять воинов местной воинской части Вооруженных Сил Украины, погибших в боевых действиях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, чин отпевания в Покровском кафедральном соборе Ахтырки возглавил благочинный городского округа протоиерей Евгений Сопига.

Десять воинов ВСУ, которые погибли в боевых действиях, вызванных военной агрессией России против Украины, были похоронены с военными почестями.

Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий в своем слове к обществу отметил, что эти воины исполнили свой воинский долг, защищая свой народ и Украину, а, прежде всего, исполнили заповедь высшей христианской любви: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

«Сегодня молюсь вместе со всем многострадальным обществом Ахтырки, чтобы Всемилостивый Господь упокоил души убиенных воинов в Своем Небесном Царстве. Особенно обращаюсь ко всем вам: матерям, родителям, женщинам, детям и близким со словами глубокого сострадания. Пусть Господь утрет ваши слезы, пусть надежда на воскресение мертвых, обязательную встречу и жизнь будущего века поддержит всех вас в переживании разлуки с любимыми и родными. Царство Небесное и вечная слава воинам-героям!», - сказал иерарх УПЦ.