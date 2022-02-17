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Священник УПЦ объяснил, почему нельзя держать обиду в сердце

17.02.2022 / 15:15
Священник УПЦ объяснил, почему нельзя держать обиду в сердце
Источник: Центр информации УПЦ
Личность христианина создают два истинных критерия: любовь и прощение. Напротив, обида и злость - обезображивает и убивает душу

В сердце, наполненное обидой и злостью, никогда не войдет Бог.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Православная Церковь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов).

«Чтобы стать настоящим христианином, слугой Божиим и Его чадом, Бог завещал уметь любить и прощать. Каждого, кто будет делать что-то нехорошее против нас - посылать нам скорби, испытания - всеми силами нашей души и воли, мы должны простить. Простить, потому что Христос простил своих обидчиков. Именно это прощение и любовь к ближнему - не только к тем, кто нас любит, но и к тем, кто нас злословит - делает нас по-настоящему Христовыми учениками», - отметил священник.

Отец Афанасий подчеркнул, что личность христианина создают два истинных критерия: любовь и прощение. Напротив, обида и злость - обезображивает и убивает душу.

«Злоба, ненависть, которые могут быть у человека после того, как кто-то что-то нехорошее сделает ему, обезображивают человека. Он уже не способен истинно молиться, следовать по Божьему спасительному пути, потому что его сердце нечисто, заполнено злобой. В злое и лукавое сердце никогда не войдет Бог и из него никогда не произойдет искренняя чистая молитва. Злоба убивает человека изнутри. Злоба, затаенная в сердце, порождает в человеке другой тяжелый грех: мщение - желание отомстить, сделать больно другому человеку», - объяснил иеромонах Афанасий.

Он напомнил, что христиане призваны нести в мир не обиды и злость, а прощение и любовь.

«Христиане призваны нести миру любовь, прощение. Чтобы свидетельствовать об этом не только своими словами, но поступками, делами. Именно в этих делах любви и прощения мы будем по-настоящему свидетельствовать о Господе Иисусе Христе», - подытожил священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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