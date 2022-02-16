Глава британского МИД приедет в Киев на день раньше ожидаемого

Визит главы британского МИД направлен на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте.

"Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержке Украины со стороны Соединенного Королевства в укреплении обороноспособности нашего государства. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Великобритании в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в областях торговли и инвестиций", — сказано в сообщении.

Совместную пресс-конференцию в онлайн-формате министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Великобритании Лиз Трасс проведут 17 февраля в 15:40.