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Глава британского МИД приедет в Киев на день раньше ожидаемого

17.02.2022 / 11:10
17 февраля государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс совершит свой первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины от 16 февраля.

 

Визит главы британского МИД направлен на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте.

"Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержке Украины со стороны Соединенного Королевства в укреплении обороноспособности нашего государства. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Великобритании в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в областях торговли и инвестиций", — сказано в сообщении.

Совместную пресс-конференцию в онлайн-формате министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Великобритании Лиз Трасс проведут 17 февраля в 15:40.

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