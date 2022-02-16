Николай Тищенко поделился редкими фото с семьей

На фото он со своей супругой, бизнеследи Аллой Барановской, и сыном Давидом в домашней обстановке.

Ранее Николай Тищенко заявлял, что мы не должны паниковать и изнутри расшатывать ситуацию.

«Украинская армия сейчас сильна как никогда. А патриотический дух украинского народа непреклонен, – считает Тищенко. – Мы все знаем, что мы живем на своей земле. Это наша территория. Это наше государство».

Парламентарий уверен, что нас не сломать и призвал всех оставаться в строю. «Теперь самое время показать, кто есть кто. На делах, а не на словах», – резюмировал Николай Тищенко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об установлении 16 февраля Дня единства украинского народа.