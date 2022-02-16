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Николай Тищенко поделился редкими фото с семьей

16.02.2022 / 20:46
Николай Тищенко поделился редкими фото с семьей
«Мы вместе. Мы дома. Мы в Украине. День единства». На своей официальной странице в Инстаграм народный депутат Украины, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко присоединился к Всеукраинскому Дню единства.

На фото он со своей супругой, бизнеследи Аллой Барановской, и сыном Давидом в домашней обстановке.  

Ранее Николай Тищенко заявлял, что мы не должны паниковать и изнутри расшатывать ситуацию. 

«Украинская армия сейчас сильна как никогда. А патриотический дух украинского народа непреклонен, – считает Тищенко. – Мы все знаем, что мы живем на своей земле. Это наша территория. Это наше государство».

Парламентарий уверен, что нас не сломать и призвал всех оставаться в строю. «Теперь самое время показать, кто есть кто. На делах, а не на словах», – резюмировал Николай Тищенко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об установлении 16 февраля Дня единства украинского народа.

 

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