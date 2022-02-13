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Священник УПЦ рассказал, откуда у Церкви деньги на милосердие

13.02.2022 / 20:40
Священник УПЦ рассказал, откуда у Церкви деньги на милосердие
Источник: Центр информации УПЦ
Протоиерей Сергий Экшиян выразил благодарность всем неравнодушным людям, кто поддерживает Церковь

В УПЦ поступают перечисления из епархий, храмов, от священников, которые собирают пожертвования, а также от неравнодушных людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

«В Синодальный отдел поступают перечисления из епархий, храмов, а также священники собирают пожертвования и передают какую-то часть», - пояснил отец Сергий.

Священник отметил, что отдел также обращается за помощью к неравнодушным людям. «Потому что, на самом деле, всем помочь на сегодняшний день очень тяжело. Финансирование происходит, и это наше общее литургическое дело», - добавил он.

«Когда каждый христианин для себя посчитает нужным поучаствовать в нуждах других, то он делает перечисления», - подчеркнул глава Синодального отдела УПЦ, и добавил, что «обычно отдел делает объявления, что собираются средства».

В завершении протоиерей Сергий Экшиян выразил благодарность всем неравнодушным людям, кто поддерживает Церковь. «Благодаря даже каким-то не большим пожертвованиям можно действительно многим помочь», - заключил священник.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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