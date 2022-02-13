Предстоятель УПЦ рассказал, каким должен быть путь к Богу

Главная черта пути к Богу есть любовь к Нему и любовь к ближнему.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший рассказал о трех святителях – Василии Великом, Григории Богослове и Иоанне Златоусте, отметив, что у них были разные жизненные пути, но их всех объединяло служение Богу и стремление сохранить чистоту веры.

«Когда человек имеет правильное знание о Боге и человеке, он может быть даже очень грешным, но способен встать и пойти к Богу, потому что знает правильный путь. А если человек не имеет правильного понятия о Боге, то думает, что идет к Богу, а идет совсем другим путем. Зная это, святители ревностно защищали чистоту Православной веры», – отметил архипастырь.

Предстоятель УПЦ добавил, что несмотря на то, что давно прошли времена трех святителей, люди до сих пор пользуются их словами и учением.

«Учение святителей Василия, Григория и Иоанна указывает правильную дорогу к Богу, к вечному спасению. Потому что наша земная жизнь - это лишь короткий срок пребывания здесь. Мы созданы не для земной жизни, а для Вечности», – отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что главная черта истинного пути – это любовь к Богу и ближнему.

«Бог есть любовь и учит любви. Любовь к Богу и ближнему делает способными войти в Царство Любви, в Царство, которое Господь создал для нас и которое вновь вернул Своим Воплощением и Воскресением», – добавил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший призвал взращивать в себе любовь, которая должна быть главной добродетелью в жизни, а научиться любить можно только через исполнение заповедей Христовых.

«Ведь любовь не статический процесс, и человек должен подниматься по ступеням любви, дойдя до высшей», – заключил Предстоятель УПЦ и пожелал идти к Богу дорогой любви.