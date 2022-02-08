В УПЦ считают, что Церковь может помочь в реинтеграции территорий ОРДЛО

Украинская Православная Церковь считает неподконтрольные Киеву отдельные районы Донецкой и Луганской областей частью Украины и своим присутствием там может помочь реинтеграции этих территорий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в интервью Фонду мира и развития.

Священник объяснил, что в составе УПЦ остаются епархии, паства которых проживает на неподконтрольных территориях Донбасса.

«Мы постоянно общаемся с нашим духовенством и верными с тех неподконтрольных территорий. Епископы и священники по возможности приезжают в Киев или в другие населенные пункты подконтрольной части Украины. Убежден, что общение между людьми из разных областей, территорий - реальная основа для объединения», – считает отец Николай.

Спикер УПЦ отметил, что в начале события на Востоке Украины пытались представить как религиозный конфликт, но эта риторика продержалась недолго.

«На мой взгляд, этот конфликт имеет социальные, политические, идеологические, но не религиозные причины. На сегодняшний день очевидно, что значительные группы наших верующих присутствуют с обеих сторон линии разграничения», – отметил протоиерей Николай Данилевич.

Он также рассказал, что политики с разных сторон стараются разделить людей, но Церковь призывает не делать этого, так как после этого очень трудно объединить и примирить людей, что постоянно и с трудом делает УПЦ по обе стороны линии разграничения. «Поэтому мы не делим людей, избегаем политических оценок в храмах, стараемся удержать людей в единстве, примирить, успокоить», – подытожил спикер УПЦ.