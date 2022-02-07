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В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память митрополита Владимира, убитого в 1918 году

07.02.2022 / 18:10
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память митрополита Владимира, убитого в 1918 году
Источник: Центр информации УПЦ
Православная Церковь 7 февраля празднует день памяти священномученика Владимира Богоявленского, Митрополита Киевского


В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви почтили день памяти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого, убитого в 1918 году.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских возглавил наместник лавры митрополит Павел.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении губительного поветрия, помощи Божией врачам и исцелении больных.

Митрополит Павел рассказав о жизни и мученическом подвиге священномученика Владимира.

«Святитель Владимир открыл эпоху испытания веры, потому что он был одним из первых новомучеников нашей Церкви, и впоследствии было пролито множество крови. Далее будет много мучеников и исповедников веры, которые свидетельствуют о том, насколько и нужно быть стойкими и помнить, что здесь на земле мы только в гостях», - сказал наместник обители.

Владыка отметил, что священномученик Владимир показал, каким должен быть священнослужитель: всегда иметь веру в Бога, быть снисходительным к страждущим людям; а также учил каким должно быть отношение к родителям и к супружеской жизни.

В конце литургии была прочитана молитва перед иконой священномученика Владимира с частицей его святых мощей.

*** Православная Церковь 7 февраля празднует день памяти священномученика Владимира Богоявленского, Митрополита Киевского.

Вечером 25 января (по старому стилю) 1918 года пятеро вооруженных солдат во главе с матросом ворвались в покои митрополита Владимира в Киево-Печерской лавре и вывели его за лаврские ворота.

Благословляя обеими руками убийц, владыка принял мученическую кончину: в акте медицинского осмотра тела убиенного митрополита зафиксировано, что архипастыря расстреливали разрывными пулями и кололи холодным острым оружием.

Так 104 года назад у стен Киево-Печерской лавры был зверски убит первый архиерей-новомученик.

Источник: Inpress.ua
упц, Киево-Печерская Лавра, новомученики
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