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Київська облрада на чолі з Наталією Гунько не приймає бюджет області на 2022 рік: соцвиплати та зарплати “бюджетникам” заблоковані

28.01.2022 / 17:25
Київська область далі залишається без бюджету. Депутати обласної ради з невідомих причин продовжують відкладати сесію, під час якої мають прийняти обласний бюджет. У зв‘язку з цим голова Київської ОДА Василь Володін закликав голів фракцій облради під час спільної зустрічі обговорити спірні питання і призначити позачергову сесію.

 

«Київщина залишається без бюджету. Чим це загрожує? Тисячі сімей працівників освітньої, медичної, спортивної галузі ризикують залишитись без заробітних плат. Будинки дитини не будуть мати можливості закупити продукти харчування. Під загрозу ставляться виплати соціальних допомог найуразливішим верствам населення. Більше 65 тисяч чорнобильців можуть залишитися без пільгового медичного обслуговування. Ситуація вже дестабілізує соціальну сферу області. Замість того, щоб розглянути та прийняти бюджет негайно, сесія призначається аж на 17 лютого. При цьому до бюджету утримання жодного разу не було ніяких зауважень і він готовий до прийняття», - підкреслив Василь Володін.

Він закликав депутатів залишити політичні ігри та консолідувати зусилля на благо людей, що мешкають у Київському регіоні.

«Не потрібно розхитувати ситуацію. Це тільки на руку ворогам України. Депутатами вас обрали люди. Тож дійте в інтересах всіх жителів Київщини. Закликаю  консолідувати наші зусилля та негайно скликати позачергову сесію Київської обласної ради для прийняття бюджету області на 2022 рік. Готовий до співпраці», - наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, головою Київської обласної ради обрано Наталію Гунько – дружину нардепа, фігуранта земельного скандалу.

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