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Управделами УПЦ рассказал о действительных отношениях Церкви и государства

10.01.2022 / 16:20
Управделами УПЦ рассказал о действительных отношениях Церкви и государства
Источник: Центр информации УПЦ
Государство ничего не делает для того, чтобы решить наиболее важные для жизни Церкви вопросы

Отношение государственной власти к Украинской Православной Церкви за последние два года изменилось в лучшую сторону, но на местном уровне антицерковные настроения еще поддерживаются.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в программе «Слово Иерарха» на телеканале UkrLive.

«Ситуация изменилась, может быть, даже кардинально, по отношению к периоду правления Президента Порошенко, потому что тогда государственной политикой было ущемление прав верующих и просто уничтожение Украинской Православной Церкви. Сейчас такой государственной политики нет – нет указания из Киева захватывать храмы. Если взять краткую статистику, то в 2019 году рейдерских захватов было 128. В прошлом году – всего 7. В 2019 году так называемых переходов было 88, а в прошлом году их вовсе не было. То есть нет государственного заказа, нет указаний из центра, и потихонечку ситуация стабилизируется», – сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что еще долгие годы будем жить в непростой ситуации взаимоотношений с раскольниками, потому что на местах еще существуют националистические силы и политики, которые пытаются таким образом поддержать свой электорат. «Они будут этот вопрос использовать еще и в будущем. Но мы благодарны Президенту Владимиру Зеленскому, что все же есть определенная дистанция политиков от религиозной тематики», – отметил управляющий делами УПЦ.

При этом архиерей констатировал, что государство ничего не делает для того, чтобы решить наиболее важные для жизни Церкви вопросы. «Например, из-за «закона о переименовании» более 1000 приходов УПЦ не имеют государственной регистрации. Также серьезной проблемой остается закон, облегчающий переводы общин канонической Церкви в раскольническую ПЦУ», - добавил он.

«Когда говорим о своих правах и тех проблемах, которые существуют в УПЦ в связи с событиями так называемого томоса, мы не просим себе каких-то привилегий. Только говорим о том, что верные чада УПЦ являются равноправными членами украинского общества и гражданами своего государства. Все законы, начиная от Конституции, гарантируют равные права существовать, верить, быть в храме. Поэтому если какой-то чиновник в силу каких-то своих убеждений действует антизаконно, то нашего гаранта Конституции есть все возможности это исправить. Это должно быть и внутреннее желание, и исполнение тех обязательств, которые наложены на Президента Украины», - сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний с сожалением отметил, что приходя к власти, многие чиновники руководствуются не государственной целесообразностью, а своими личными амбициями. «У них нет ответственности перед Богом, перед государством и историей», - заключил он.

Источник: Inpress.ua
государство, УПЦ, митрополит Антоний
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