Войти | Зарегистрироваться
19:50

пятница,
07 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Встреча человека с Богом – митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова

07.01.2022 / 18:30
Встреча человека с Богом – митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова
Источник: Центр информации УПЦ
На Рождество исчезает пропасть между Богом и человеком

Праздник Рождества Христова – это праздник единения человека с Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), в своем приветствии к верующим.

«Искренне поздравляю вас с великим двунадесятым праздником – Рождеством по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. В этот день более двух тысяч лет назад ради спасения человека Сам Бог становится человеком. Христос спас нас не только Своим учением, Своими словами, Он прежде всего спас нас тем, что соединил в Себе человека с Богом. В воплощении Слова происходит, как говорит преподобный Ефрем Сирин, обмен между Богом и человеком. Бог принимает от нас человеческую природу, а нам дарит Свое Божество. В мире существует множество религий, обещающих человеку, что он в той или иной степени может приобщиться к Богу, почувствовать Его близость и присутствие. Но ни одна религия, кроме христианства, не позволяет человеку познать Бога, стать причастницей Его естества», - подчеркнул митрополит Антоний.

По словам управляющего делами УПЦ, именно на Рождество исчезает пропасть между Богом и человеком.

«Целью пришествия в этот мир Бога Сына была победа над дьяволом, грехом и смертью, и результатом такой победы – воссоединение человека с Богом. Именно поэтому, в этот радостный день, когда Господь наш Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии, мы должны помнить, что отныне уже нет пропасти, которая разделяла человека и Бога. Благодаря Боговоплощению, Бог и человек, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, встречаются один на один лицом к лицу», - сказал митрополит Антоний.

Такие «встречи» человека с Богом проходят почти каждый день.

«Мы встречаем его в таинствах церковных и, особенно, в Евхаристии, когда человек становится причастником Его Пречистых Тела и Крови, наполняя нашу жизнь жизнью Божественной. Мы встречаем Его во время молитвы, когда наше сердце начинает общаться с Богом. Мы встречаем Его в наших ближних, когда осознаем, что каждый человек - это, прежде всего, образ Божий. Позвольте от всего сердца поздравить вас и пожелать всем нам, чтобы Господь наш Иисус Христос, рождающийся ныне в Вифлеемской пещере, всегда открывался нам и вел нас к единой подлинной цели – Царству Небесному и вечной жизни с Богом. Христос рождается! Славим Его!» – поздравил верующих управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 января
6 января
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.