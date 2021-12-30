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Священник УПЦ рассказал, почему политические ток-шоу лучше не смотреть

30.12.2021 / 16:30
Священник УПЦ рассказал, почему политические ток-шоу лучше не смотреть
Источник: Центр информации УПЦ
В ток-шоу могут быть здравые и полезные мысли, но внутри человека должен быть некий «фильтр восприятия»

Человек, который воспринимает политические ток-шоу за чистую монету, смотрит на мир глазами навязанной ему и воспринятой им политической идеологии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

По мнению священника, главная опасность ток-шоу в том, что иллюзия, театр выдаются за правду и реальность.

«Человек уже не мыслит жизненным разумом, тем более христианским разумом, основанным на принципах любви к ближнему. Он мыслит категориями «враг» и «друг». Не человек - образ и подобие Божие, мои брат и сестра, которых нужно научиться любить, а именно «враг» и «друг». Для такого человека, опьяненного дебатами ток-шоу, есть идеология, которая должна победить, и есть идеология, которую нужно уничтожить. А люди - это «пазлы» в данной идеологии. Они потеряли свою человечность и становятся либо помощниками, либо препятствием на пути к цели - препятствием, которое нужно устранить», - объяснил священник.

Отец Андрей выразил мнение, что, возможно, в ток-шоу могут быть здравые и полезные мысли, но внутри человека должен быть некий «фильтр восприятия».

«И фильтр этот – заповеди Христа. Если то, что ты видишь или слышишь, идет вразрез с заповедями Божиими – смело отвергай, без раздумий. Если соответствует – принимай. И, главное, у православного христианина не должно быть врагов. Все мы братья и сестры. Все люди на Земле – это ближний мой. И всех надо научиться с Божьей помощью любить», - подытожил священник.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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