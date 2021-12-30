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На Ровенщине священники УПЦ отпели погибшего воина АТО

30.12.2021 / 11:20
На Ровенщине священники УПЦ отпели погибшего воина АТО
Источник: Центр информации УПЦ
Похоронен Руслан Янковский на кладбище города Дубровица, Полесье

В Дубровице Ровенской области священнослужители Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, младшего сержанта Руслана Янковского, погибшего в Луганске.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полесской епархии, Руслан погиб еще в августе 2014-го во время обороны Луганского аэропорта, но все годы считался пропавшим без вести. У покойного осталась мать и сестра.

Чин похорон совершил благочинный Дубровицкого благочиния в Иулианиевском храме города Дубровица протоиерей Николай Иванычко и духовенство епархии.

В надгробном слове протоиерей Николай Иванычко процитировал слова митрополита Анатолия, в частности, сказав: «Церковь вместе с родными оплакивает смерть воина и молится за бессмертие его души»

Похоронен Руслан Янковский на кладбище города Дубровица, Полесье.

Митрополит Полесский и Сарненский Анатолий и духовенство епархии выражают соболезнования матери, сестре и близким погибшего воина.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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