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В УПЦ объяснили, как вести себя на дороге, если впереди идет похоронная процессия

30.12.2021 / 11:44
В УПЦ объяснили, как вести себя на дороге, если впереди идет похоронная процессия
Источник: Центр информации УПЦ
В циркуляре епархиального совета объяснили позицию относительно некоторых аспектов, связанных с погребальными обрядами

Многие верующие убеждены, что похоронную процессию нельзя обгонять, однако, эта традиция, которая не должна мешать организации движения автомобилей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом разъяснили в Черновицко-Буковинской епархии.

В циркуляре епархиального совета объяснили позицию относительно некоторых аспектов, связанных с погребальными обрядами.

В циркуляре отмечается, что в епархии почти повсеместно существует традиция сопровождать покойника похоронной процессией из дома в церковь и из церкви на кладбище. При этом похоронная процессия часто проходит по автомобильным дорогам, что вызывает неудобства для проезда автотранспорта, а многие верующие убеждены, что похоронную процессию нельзя обгонять.

«Обгон похоронной процессии с точки зрения церковных канонов не запрещен, а ехать позади нее – исключительно благочестивая традиция, соблюдать которую в современных условиях не всегда возможно. Просим священнослужителей, приходские советы, а также устроителей похоронных процессий устроить все так, чтобы не мешать проезду автотранспорта и этим не создавать проблем государственным структурам, отвечающим за организацию движения на автодорогах, и не вызвать нареканий и недоразумений со стороны водителей», – говорится в сообщении.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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