Войти | Зарегистрироваться
14:14

понедельник,
27 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

На энергоэффективность мы потратим 300 млрд за 10 лет, - Николай Тищенко

27.12.2021 / 13:19
На энергоэффективность мы потратим 300 млрд за 10 лет, - Николай Тищенко
Мы занимаемся энергоэффективностью потому, что нам нужно улучшать жизнь украинцев.

Как пишет Информатор, такое мнение в интервью изданию Новости Украины – From.UA высказал заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Николай Тищенко.

Парламентарий рассказал, что с целью повышения энергоэффективности создано межфракционное объединение.

«Моя задача – обеспечить эффективную коммуникацию между парламентом, министерствами и местной властью. Например, осенью я был в Харькове, где мы объединили «Турбоатом» и «Электротяжмаш» в единое акционерное общество. Далее – провел встречу с представителями Кабмина относительно будущего этого АО. Мы постоянно на связи с местной властью», - рассказал политик.

По словам Николая Тищенко, на энергоэффектиность государство планирует потратить 300 миллиардов гривен.

«Это огромные деньги. В этом году уже на энергоэффективность уйдет 20 миллиардов, а 2,6 миллиарда через Минрегионстрой».

На вопрос журналиста о том, насколько рационально тратить такие средства на этот проект, Тищенко ответил вопросом: «А вам нравится получать такие коммунальные платежки?».

«Если мы не будем терять тепло, мы будем его меньше потреблять, – пояснил нардеп. – Соответственно, уменьшатся цены на услуги… В Киеве есть котельная 1920 года. И никто ее не собирался модернизировать. Вот с нее и надо было начинать декоммунизацию, а не таблички менять. Это тоже правильная затея, но важны приоритеты. Вначале модернизация советской инфраструктуры, а потом переименования и прочее».

Николай Тищенко обратил внимание на то, что от 50% до 70% тепла уходит в воздух, и местные власти того же Киева не занимаются энергоэффективностью.

энергоэффективность, Тищенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 декабря
26 декабря
25 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.