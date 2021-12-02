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Священник УПЦ рассказал, как правильно подавать милостыню

02.12.2021 / 18:50
Священник УПЦ рассказал, как правильно подавать милостыню
Источник: Центр информации УПЦ
Даже подавая т.н. «профессиональным нищим», необходимо не осуждать их

Милостыня призвана проявить не справедливость или осуждение, а любовь к человеку.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Как известно, люди, зарабатывающие попрошайничеством, не столько нуждаются, сколько бездельничают, к тому же подающий пьянице не способствует ли окончательной деградации данного субъекта? С одной стороны, милостыня – милостыня всегда, но, с другой, нельзя ли, стремясь милостыней принести себе пользу, причинить ближнему вред?», - отметил священник.

Он напомнил, что даже подавая т.н. «профессиональным нищим», необходимо не осуждать их.

«Можете быть уверены, в жизни каждого уличного попрошайки был момент, когда просить пришлось впервые. И эта первая просьба, не сомневайтесь, далась ему усилием и трудом. И именно этот труд, совершающийся постоянно или имевший место однажды в жизни, даёт нам, как мне кажется, полное моральное право подать любому нищему: хоть по-настоящему обездоленному, хоть просто зарабатывающему нищенством на жизнь. Ведь если первый просит по причине собственной беспомощности, то второй, пусть не очень достойно и своеобразно, всё же трудится», - подчеркнул священник.

Говоря о том, насколько допустимо подавать милостыню алкоголикам, отец Владимир сказал, что «убиваем мы пьяницу, подавая ему деньги, которые он почти наверняка пропьёт, или, наоборот, в очередной раз продляем ему жизнь, давая возможность не упиться до смерти какой-нибудь отравой, - вопрос открытый».

«Евангелие учит нас творить милостыню так, чтобы левая рука не узнала, что делает правая. У нас, похоже, левая рука не только знает, но нередко и удерживает правую. Причём в полном сознании собственной правоты. И всё бы ничего, но всё же милостыня – это не о правоте, а о любви и милосердии», - подытожил священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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