В Европе честно признались, что Украину там никто не ждет

Об этом заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Не ожидается присоединение Украины к ЕС. Речь идет о Западных Балканах, не Украины... Мы знаем о ее европейских устремлениях. Мы развили это партнерство как часть Соглашения об ассоциации, которое является наиболее амбициозным из соглашений об ассоциации, которые мы имеем с соседними странами. Сейчас мы работаем на основе Соглашения об ассоциации с Украиной", - сказал он.