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В Европе честно признались, что Украину там никто не ждет

02.12.2021 / 16:57
Пока о вступление Украины в Европейский Союз речь не идет. Страны Западных Балкан находятся ближе к вступлению в состав ЕС.

Об этом заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Не ожидается присоединение Украины к ЕС. Речь идет о Западных Балканах, не Украины... Мы знаем о ее европейских устремлениях. Мы развили это партнерство как часть Соглашения об ассоциации, которое является наиболее амбициозным из соглашений об ассоциации, которые мы имеем с соседними странами. Сейчас мы работаем на основе Соглашения об ассоциации с Украиной", - сказал он.

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