Некоторым странам закроют въезд в Украину

"Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещен въезд украинской границей иностранным гражданам из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран", - сообщил премьер- министр Денис Шмыгаль.