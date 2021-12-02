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В Борисполе обнаружили еще 14 поддельных COVID-сертификатов

02.12.2021 / 16:51
С 29 ноября по 1 декабря в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили 14 пассажиров с поддельными COVID-сертификатами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"Так, с 29 ноября по 1 декабря на территории аэропорта 14 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.

По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

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