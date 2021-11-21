Войти | Зарегистрироваться
16:16

воскресенье,
21 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

21.11.2021 / 15:00
На Ровенщине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Храм УПЦ в селе Постойное был захвачен сторонниками ПЦУ силовым способом при поддержке властей 2 апреля 2019 года

На Ровенщине в селе Постойное построят новый храм Украинской Православной Церкви в честь апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sarny.church.ua, закладку капсулы на месте строительства храма совершил митрополит Сарненский и Полесский Анатолий.

Земельный участок под возведение нового храма верующие Петропавловского прихода УПЦ приобрели за собственный счет, на собранные деньги залили фундамент.

Митрополит Анатолий в своем слове отметил стойкость верующих в отстаивании православной веры, которые за два с половиной года, с тех пор как был захвачен храм сторонниками ПЦУ, претерпели много надругательств.

«Я горжусь вами, ведь вы нашли в себе силы выстоять, выдержать и теперь строите храм в честь веры святого Владимира, веры дедов и отцов. Пусть храм славится именем Господним и венчается верой тех, кто остался верными Матери Церкви», – сказал владыка.

Как сообщалось ранее, храм УПЦ в селе Постойное был захвачен сторонниками ПЦУ силовым способом при поддержке властей 2 апреля 2019 года. Тогда доступ к срезке замков обеспечили правоохранители. В селе межконфессиональный конфликт продолжался длительное время, было избито немало верующих.

Источник: Inpress.ua
Ровенская область, УПЦ, новый храм, Сарненская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 ноября
20 ноября
19 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.