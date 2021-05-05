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На Ровенщине появится новый храм УПЦ

05.05.2021 / 18:00
На Ровенщине появится новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения архиерей пожелал настоятелю прихода протоиерею Владимиру Грицкевичу и прихожанам Божьей помощи в деле строительства храма


В Ровенской области в селе Суховоля Владимирецкого района появится новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sarny.church.ua, место под строительство нового храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца освятил митрополит Полесский и Сарненский Анатолий.

После освящения архиерей пожелал настоятелю прихода протоиерею Владимиру Грицкевичу и прихожанам Божьей помощи в деле строительства храма.

«Вашими трудами и жертвами будет построен новый храм, который будет свидетельством нашей православной веры; храм, где будут совершаться Таинства, где будет совершаться молитва за живых и мертвых. Этот храм станет свидетельством человеческой любви к Богу и жертвенности, которую полесский люд отдает на строительство святыни ради будущих поколений, которые вспомнят про своих отцов, дедов и прадедов, о том, что они были православной веры, веры Христовой», - сказал митрополит Анатолий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм, Сарненская епархия
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