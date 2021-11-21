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Митрополит Антоний рассказал о главном уроке от Архистратига Михаила

21.11.2021 / 14:35
Митрополит Антоний рассказал о главном уроке от Архистратига Михаила
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ подчеркнул, что своим личным опытом Архистратиг преподает нам урок

Каждый познает Бога своим неповторимым путем и задача - своей жизнью явить другим этот опыт.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Лучшие умы пытались описать Божественное бытие; стремились найти логические объяснения сакральным тайнам. Но, при этом, забывали о главной миссии: свидетельствовать о Боге. Жизнью, именем, трудами, честью.

«Никто как Бог» – в имени Архистратига Михаила выразилось его отношение к Богу. Начальник небесных воинств Ангелов и Архангелов не ищет объяснений и разгадок, а прямо свидетельствует. Являя глубину смирения и мужества», - сказал митрополит Антоний.

Он пояснил, что в словах «Никто как Бог» сокрыт ангельский опыт постижения непостижимого Бога. «Бог есть жизнь. В Боге все существует. Без Бога ничего нет. В самом свидетельствовании уже есть приобщенность к свету Божества», - добавил владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что своим личным опытом Архистратиг преподает нам урок.

«Довольно жить так, будто пишем черновик, а не живем. Довольно тратить время и силы на объяснения чудес и знамений. Довольно сомневаться и предполагать. Пришло время свидетельствовать о Боге. Умаляться, быть невидимым, чтобы отражать Божественный свет. Путь спасения - это отрыв от земной тяжести в небесную невесомость. Нужно прорастать в вечность здесь и сейчас, а не завтра. Будущее – это иллюзия», - сказал архиерей.

В завершении митрополит Антоний напомнил, что каждый познает Бога своим неповторимым путем и «наша задача - своей жизнью явить другим этот опыт».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, архистратиг Михаил
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