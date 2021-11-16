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На Одесчине УПЦ передала помощь малоимущим и детям с особыми потребностями

16.11.2021 / 11:50
На Одесчине УПЦ передала помощь малоимущим и детям с особыми потребностями
Источник: Центр информации УПЦ
Благотворительный проект Одесской епархии «Добро объединяет» передал одежду, продукты, средства гигиены и бытовую химию

В Одесской области православные волонтеры передали два автомобиля гуманитарной помощи для нуждающихся в поселке Великая Михайловка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, волонтеры поддержали малоимущие семьи и инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми образовательными потребностями.

«Мы благодарим Одесскую епархию за материальную помощь, которую привезли. Помощь будем раздавать семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах», - сказала директор центра досуга и культуры Великой Михайловки Антонина Растовцева.

Благотворительный проект Одесской епархии «Добро объединяет» передал одежду, продукты, средства гигиены и бытовую химию.

«Искренне благодарим организацию "Добро объединяет" за неоднократную помощь инклюзивно-ресурсному центру для детей с особыми образовательными потребностями. Спасибо таким людям, что помогают, не остаются безразличными, беспокоятся о чужих проблемах», – поблагодарил реабилитолог инклюзивно-ресурсного центра для детей с особыми образовательными потребностями.

Как сообщалось ранее, на Одессчине Украинская Православная Церковь передала в Беляевскую центральную районную больницу лекарства для COVID-больных, где создан госпиталь для лечения больных коронавирусом.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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