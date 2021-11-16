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В Украине рекорд по смертям от ковида

16.11.2021 / 12:34
Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Украине за сутки зарегистрировано 16 308 новых случаев коронавируса. Заболели больше тысячи детей и 327 медицинских работников..

Произошел резкий рост летальных исходов за сутки от коронавируса. Так, если накануне сообщалось о том, что недуг унес жизни 442украинцев, то за последние 24 часа от коронавируса скончалось 838 человек.

Всего с начала пандемии летальных исходов – 77 985.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 264 человека; поправилось 21 914 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 244 749 человек; выздоровело 2 664 373 человека; проведено ПЦР-тестирований 15 292 648.

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