На Днепропетровщине появится новый храм УПЦ вместо пострадавшего в пожаре

На Днепропетровщине появится храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Феодосия Черниговского в поселке Новоалександровка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, новый храм построят вместо сгоревшего в пожаре в январе.

Митрополит Ириней совершил чин на основание церкви с закладкой первого камня и святых мощей в честь святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

По окончании чина митрополит Ириней поблагодарил всех собравшихся за искреннее желание в созидании храма Божьего и пожелал всем в здравии дождаться завершения строительства и Великого освящения.

Как сообщалось ранее, в результате пожара был поврежден центральный купол храма, огнем уничтожена была внутренняя часть храмового сооружения и крыша. Усилиями настоятеля протоиерея Дмитрия Феднова, общины храма и всех неравнодушных была начата работа по восстановлению здания храма.

Спустя почти десять месяцев после пожара были полностью разобраны поврежденные стены и залит новый фундамент.