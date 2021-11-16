Войти | Зарегистрироваться
12:49

вторник,
16 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Днепропетровщине появится новый храм УПЦ вместо пострадавшего в пожаре

16.11.2021 / 12:35
На Днепропетровщине появится новый храм УПЦ вместо пострадавшего в пожаре
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Ириней совершил чин на основание церкви с закладкой первого камня и святых мощей в честь святителя Феодосия, архиепископа Черниговского

На Днепропетровщине появится храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Феодосия Черниговского в поселке Новоалександровка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, новый храм построят вместо сгоревшего в пожаре в январе.

Митрополит Ириней совершил чин на основание церкви с закладкой первого камня и святых мощей в честь святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

По окончании чина митрополит Ириней поблагодарил всех собравшихся за искреннее желание в созидании храма Божьего и пожелал всем в здравии дождаться завершения строительства и Великого освящения.

Как сообщалось ранее, в результате пожара был поврежден центральный купол храма, огнем уничтожена была внутренняя часть храмового сооружения и крыша. Усилиями настоятеля протоиерея Дмитрия Феднова, общины храма и всех неравнодушных была начата работа по восстановлению здания храма.

Спустя почти десять месяцев после пожара были полностью разобраны поврежденные стены и залит новый фундамент.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 ноября
15 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.