Аваков считает, что Зеленского могут побить Гордон и Комаровский

В интервью "Украинской правде" он сказал, что не верит во второй срок.

"Для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов", - сказал Аваков.

Арсен Аваков считает, что "кому угодно" хватит сил победить Зеленского на выборах. Как пример, он назвал Разумкова.

"Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это тоже на том же поле", - заявил Аваков.