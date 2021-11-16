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Очередной "слуга народа" попал в ДТП

16.11.2021 / 15:04
В Киевской области на трассе в сторону Одессы утром 15 ноября столкнулись Mercedes S 560 и грузовик который разворачивался. За рулем легкового автомобиля находился народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев, который значительно пострадал в аварии.

Об этом экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

Пострадавшего Ковалева госпитализировали в больницу. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также закрытую травма левого лучевого запястья и ушиб коленного сустава.

Сам же Мосийчук задался вопросом о том, почему "во-первых, Мерседес S-класса отсутствует в декларации нардепа. Во-вторых, непонятно в каком состоянии был молодой депутат. Был ли он трезвым?".

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