Очередной "слуга народа" попал в ДТП

Об этом экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

Пострадавшего Ковалева госпитализировали в больницу. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также закрытую травма левого лучевого запястья и ушиб коленного сустава.

Сам же Мосийчук задался вопросом о том, почему "во-первых, Мерседес S-класса отсутствует в декларации нардепа. Во-вторых, непонятно в каком состоянии был молодой депутат. Был ли он трезвым?".