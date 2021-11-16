Войти | Зарегистрироваться
18:55

вторник,
16 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священный Синод УПЦ впервые провел заседание в дистанционном формате в Киево-Печерской лавре

16.11.2021 / 17:20
Священный Синод УПЦ впервые провел заседание в дистанционном формате в Киево-Печерской лавре
Источник: Центр информации УПЦ
Решением Синода было утверждено провести в 2022 году торжественные мероприятия по случаю 30-летия Харьковского Архиерейского Собора

В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, заседание проходило в дистанционном формате под председательством Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

По итогам заседания Синод постановил назначить епископа Дубенского Пимена управляющим Ровенской епархией. Решение принято в связи с тем, что 15 сентября отошел ко Господу митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, который нес епископское служение на Ровенской кафедре 26 лет.

Также решением Синода было утверждено провести в 2022 году торжественные мероприятия по случаю 30-летия Харьковского Архиерейского Собора.

Кроме того, Синод утвердил наместника мужского монастыря в честь Песчанской иконы Божией Матери Изюмской епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 ноября
15 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.