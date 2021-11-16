На форуме ООН в Женеве епископ УПЦ заявил о нарушениях прав верующих

Верующие Украинской Православной Церкви из-за действия антицерковных законов подвергаются системному нарушению своих прав.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.uа, об этом заявил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) во время своего онлайн-выступления на Третьей сессии Форума ООН по правам человека, демократии и верховенству права «Равный доступ к правосудию для всех: необходимый элемент демократии, верховенства права и защиты прав человека» в Женеве.

В своем выступлении епископ Виктор заявил о том, что более 12 тыс религиозных организаций Украинской Православной Церкви могут быть лишены возможности эффективно защищать свои права в судах, если не будет отменен так называемый закон о переименовании, которым предусматривается признание недействительными уставов религиозных общин УПЦ в части названия в случае отказа сменить их наименование, как того требует указанный закон.

Владыка напомнил, что некоторые религиозные организации уже сталкиваются с определенными трудностями при внесении изменений в государственные реестры, имеются единичные случаи, когда верующие не могут эффективно реализовывать принадлежащие им юридические права.

Епископ Виктор подчеркнул, что данные факты свидетельствуют о продолжении дискриминационной политики со стороны отдельных органов власти в отношении УПЦ, ограничивающей права верующих исповедовать свою веру в составе религиозных общин с тем названием, которое является историческим и юридически закрепленным с 1990 года.

При этом существует угроза полного лишения религиозных организаций УПЦ права на доступ к правосудию в случае, если положения о частичной недействительности уставов будут применяться на практике.

По мнению главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях, все это является частю единой политики, которая облегчает рейдерские захваты храмов УПЦ и провоцирует насилие, конфликты и вражду в обществе.

Епископ Виктор обратил внимание, что существенной проблемой остается слабое реагирование правоохранительных органов на многочисленные обращения о нарушении прав верующих УПЦ, которые часто вынуждены потребовать открытия уголовных производств по фактам нарушений их прав в судебном порядке.

Факт ненадлежащего расследования уголовных производств, возбужденных по заявлениям верующих УПЦ, уже стал международно признанным, о чем недавно заявил Комитет по правам человека ООН в своем решении от 11 ноября.

В завершение своего выступления епископ Виктор призвал международное сообщество и в дальнейшем уделять внимание вопросу обеспечения и защиты прав верующих УПЦ в Украине, для того чтобы нарушения прав и дискриминационная политика были прекращены.