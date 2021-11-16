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Стало известно, зачем пришли с обысками к Киве

16.11.2021 / 13:22
Обыски у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проходят по делу по факту стрельбы из автомата.

"Следственные действия проходят по делу стрельбы из автомата Калашникова", - сообщили в Государственном бюро расследований, пишет Укринформ

Утром стало известно, что в 6:00 к. Киеве в дом пришли с обысками. Сам он заявил о преследовании.

До этого 26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы было возбуждено дело по факту стрельбы из автомата.

Ранее Кива выложил в соцсети два видео. На одном он из автомата расстреливает портрет Степана Бандеры. А на другом заявляет, что он лидер антифашистского движения в Украине и засыпает угрозами последователей Бандеры. В конце ролика он стреляет из автомата и устраивает фейерверк.

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