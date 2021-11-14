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В Луцке УПЦ освятила купол собора Всех Святых земли Волынской

14.11.2021 / 15:37
В Луцке УПЦ освятила купол собора Всех Святых земли Волынской
Источник: Центр информации УПЦ
После завершения строительства собор в Луцке станет одним из крупнейших церковных сооружений в Украине

На Волыни установили купол на кафедральном соборе Украинской Православной Церкви в Луцке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, 13 ноября состоялось торжественное освящение и установка четвертого из пяти куполов кафедрального собора Всех Святых земли Волынской.

После завершения строительства собор в Луцке станет одним из крупнейших церковных сооружений в Украине.

Чин освящения совершил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил, которому сослужили клирики кафедрального собора. Также владыка совершил чин освящения надкупольного креста и благословил строителей на поднятие купола. 

Архиепископ Нафанаил поздравил общину и клириков кафедрального собора с выдающимся событием и благословил всех на дальнейший труд на благо Церкви, после чего был совершен благодарственный молебен.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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