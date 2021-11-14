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Митрополит УПЦ напомнил о ловушке дьявола для гонителей Церкви

14.11.2021 / 16:04
Митрополит УПЦ напомнил о ловушке дьявола для гонителей Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Православной Церковью управляют не люди, а Бог

Все, кто стремится уничтожить и контролировать Церковь, становятся последователями дьявола.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

«Для гонителей существует ловушка, которую никто из них не замечает. Когда они борются с Церковью, то неминуемо становятся богоборцами - последователями сатаны, место которого в вечном аду. Конечно, в истории были и случаи, когда особым произволением Божьим даже гонители осознавали, куда они влезли в своей борьбе против Христа, приносили покаяние, и даже становились святыми: Бог никогда не отталкивает от себя кающегося грешника. К сожалению, такие раскаяния происходили не очень часто», - сказал митрополит Климент.

Владыка отметил, что в Новом Завете Церковь от начала своей истории представлена гонимой со стороны власти: «Сильным мира сего всегда чудился страх от того, что авторитет церкви в обществе во все времена был несравненно выше авторитета светской власти».

Поэтому, по мнению митрополита, императоры и их последователи стремились контролировать христиан, «а если так, как они хотели, не получалось (а зачастую стояла задача поклоняться царю как божеству), то начинались открытые физические гонения на христиан и попытки их полного истребления».

«Этих гонений за две тысячи лет истории церкви было много. Но они не только не уничтожили, но привели к ее масштабному распространению. Есть известное христианское выражение: «кровь мучеников стала семенем Церкви». Причина этого проста: гонители видят в Церкви только человеческую проекцию. И они думают, что если справятся с людьми, то справятся и с Церковью. Но, к счастью, Православной Церковью управляют не люди, а Бог. И он все в истории управляет во имя спасения человека от греха», - заключил митрополит Климент.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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