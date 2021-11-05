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Патриарх Кирилл рассказал, как молиться о некрещеных и представителях религий

05.11.2021 / 17:11
Патриарх Кирилл рассказал, как молиться о некрещеных и представителях религий
Боже упаси, чтобы мы вводили какие-то свои человеческие критерии в оценку того, за кого можно молиться

Церковь молится о всех - за верующих и неверующих, за православных и не православных, за христиан и представителей других религий, но участие в Евхаристии принимают только члены Церкви.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл во время онлайн-встречи со священниками, которые посещают «красные зоны» больниц.

«За все Божие творение мы возносим Святую Евхаристию, мы благодарим Господа за все. Мы не входим в суд над этими людьми - только Богу дано право суда. Поэтому молиться можно за всех, в том числе и за мусульман, за кого угодно можно молиться», - отметил Патриарх.

При этом он подчеркнул, что совершение Евхаристии предполагает участие верных. Предстоятель напомнил о ранних временах христианства, когда к причастию в катакомбах вообще не допускались те, кто не принадлежал данной общине.

«Мы не можем сказать, что участие в Евхаристии является возможным для всех - в Евхаристии принимают участие только члены Церкви, и причащать нехристиан абсолютно недопустимо, – отметил Патриарх Кирилл. - А вот молиться можно за всех, а уж Господь Сам либо примет нашу молитву, либо не примет».

«И Боже упаси, чтобы мы вводили какие-то свои человеческие критерии в оценку того, за кого можно молиться, а за кого нельзя», - подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

 

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, РПЦ
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