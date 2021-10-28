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В РПЦ считают, что после визита Патриарха Варфоломея в США усилится давление на УПЦ

28.10.2021 / 15:30
В РПЦ считают, что после визита Патриарха Варфоломея в США усилится давление на УПЦ
Патриарх Варфоломей не может называть себя «главой всех православных христиан» в мире

В Русской Православной Церкви предполагают возможное усиление давления на Украинскую Православную Церковь после визита Константинопольского Патриарха в США.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в интервью РИА Новости, сообщает patriarchia.ru.

«США не скрывают факта своего участия в предоставлении так называемой автокефалии украинским раскольникам. По прошествии двух лет после тех событий мы видим, что попытки расколоть Украинскую Православную Церковь не привели к успеху. Каноническая Церковь, несмотря на притеснения, стала еще более сплоченной. В этой связи нельзя исключать усиления гонений на каноническое православие на Украине после визита Патриарха Варфоломея в США», - сказал митрополит Иларион.

Глава ОВЦС МП напомнил, что патриарх Варфоломей не может называть себя «главой всех православных христиан» в мире.

«Ни президент США не является лидером всего мира, ни Константинопольский Патриарх - главой всех православных христиан. Ни того, ни другого никто не уполномочивал работать «с православным сообществом по всему миру». На примере Украины мы видим, к чему такое взаимодействие приводит - к расколу в Православии и притеснениям верующих», - заключил митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Патриарх Варфоломей
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