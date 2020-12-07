В РПЦ напомнили, что глава Церкви - Христос, а не Варфоломей

Мы православные христиане, а это значит, что для нас Глава Церкви - Христос, а не епископ Константинопольской или любой иной Поместной Церкви.



Об этом заявил заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает patriarchia.ru.



«Константинопольский Патриарх Варфоломей сознательно и демонстративно нарушил основополагающий принцип соборности. Он не только не посоветовался по украинскому вопросу с другими Церквами, но и совершил свои деяния явным образом вопреки их воле. Он вторгся в пределы Русской Церкви, объявив их своими, вступил в евхаристическое общение с раскольниками, не имеющими канонической хиротонии, из-за чего утратил координирующую роль в Православии и лишился права на первенство чести в Православной Церкви», - объяснил митрополит Иларион.

По мнению владыки, неканонические действия Константинопольского патриарха привели к расколу в мировом Православии и к утрате доверия к Варфоломею в Поместных Церквях.

«Раньше Патриарх Варфоломей был первым среди равных в семье Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Он даже с согласия этих Церквей имел определенные координирующие функции. Но теперь он ничего не координирует. В диптихах Русской Православной Церкви он отсутствует. Для десятков миллионов православных верующих в России, на Украине, в Белоруссии и в других странах канонической ответственности Русской Церкви он стал персоной нон-грата. А раскол, возникший на Украине, теперь проходит через все мировое Православие. Более того, этот раскол существует внутри отдельных Поместных Церквей», - отметил митрополит Иларион.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата напомнил, что «Русская Церковь никогда не отрицала существование первенства чести в Церкви. Но первенство в Православной Церкви должно всегда уравновешиваться соборностью».

«Мы не можем и не будем поступаться нашей верой, Священным Преданием, в том числе нашей православной экклезиологией (учением о Церкви - ред.)», - подчеркнул архиерей.