Управделами УПЦ объяснил, что поможет понять смысл богослужения

Богослужение - основа церковной жизни человека, потому важно с осознанностью и пониманием принимать участие в Таинствах Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в новом проекте «Тайны богослужения».

«Каждый человек молится дома, но богослужение- это наше общее выражение любви к Богу. Каждый знает, что когда переступает порог храма, сразу попадает в особую атмосферу - атмосферу соборной молитвы. Богослужение выражает соборный дух нашей Церкви. Поэтому каждый верующий человек обязательно в праздничные дни и в воскресенье приходит в храм Божий, чтобы здесь пообщаться с Богом и почувствовать, я бы сказал, «тесноту» таких же верующих, как и каждый из нас», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что несмотря на то, что все люди разные, сознательное участие в богослужении и искренняя молитва помогает преодолеть немощи и получить помощь Бога.

«Очень важно, чтобы люди, которые приходят в храм, а теперь приходит много людей, не имеющих опыта церковной жизни и не знающих богослужения, понимали, что именно происходит, то есть принимали сознательное участие в богослужении», - сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил о важности изучения смысла богослужения.

«Богослужение имеет долгую историю. У нас есть возможность заметить элементы разных эпох, отражение разных святых людей, замечательную символику в храме. Поэтому очень важно, чтобы каждый, кто переступает порог храма Божия, осознанно это чувствовал, знал историю, знал, что происходит, знал чудесные богослужебные тексты. Ведь святые отцы говорят, что простые люди, не изучавшие богословских книг, но приходя в храм Божий и вникая в происходящее, должны быть прекрасными богословами, чтобы их нельзя было сместить в раскольнические течения или сектантские направления, потому что богословие проникало в их сердце, в каждую клеточку души», - отметил владыка.

Митрополит Антоний призвал вникать в происходящее в храме и осознанно принимать участие в Божественной литургии.

«Человек верующий, участвующий в богослужении, прекрасно чувствует, что Бог участвует в богослужении. Поэтому не надо бояться таких слов, а нужно сознательно вникать в происходящее, в то, что открывается другой красотой и, возможно, совсем другим смыслом, а не трафаретными словами, не теми, которые мы, возможно, услышали о богослужении на улице или за свечным ящиком, но нужно открываться Богу каждому отдельно. Религиозная жизнь строится на опыте. Каждый верующий прекрасно понимает, как каждый раз во время богослужения получает что-то новое и в понимании, и в жизни, и в помощи. При этом сила верующего человека. Я желаю, чтобы каждый не боялся, а углублялся в эти секреты сакраментального действия Бога на земле», - подытожил управделами УПЦ.