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Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь

28.10.2021 / 11:45
Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия встреча состоялась 27 октября в Киево-Печерской лавре

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) встретился с настоятелями приходов, храмы которых захватили активисты ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия встреча состоялась 27 октября в Киево-Печерской лавре.

Владыка Антоний встретился с настоятелями приходов из Хмельницкой, Каменец-Подольской и Шепетовской епархий.

Митрополит Антоний передал в дар пострадавшим общинам необходимую церковную утварь, в частности Евхаристические наборы, напрестольные Евангелия, дароносицы, крестильные ящики, престолы, жертвенники, литийные блюда и прочее.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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