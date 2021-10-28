Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) встретился с настоятелями приходов, храмы которых захватили активисты ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия встреча состоялась 27 октября в Киево-Печерской лавре.

Владыка Антоний встретился с настоятелями приходов из Хмельницкой, Каменец-Подольской и Шепетовской епархий.

Митрополит Антоний передал в дар пострадавшим общинам необходимую церковную утварь, в частности Евхаристические наборы, напрестольные Евангелия, дароносицы, крестильные ящики, престолы, жертвенники, литийные блюда и прочее.