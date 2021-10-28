Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь

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В Израиле на дне моря нашли 900-летний меч рыцаря-крестоносца
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Во Львове начали строительство индустриального парка
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В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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