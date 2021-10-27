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В УПЦ оцифровали выпуски известного дореволюционного издания Киевской духовной семинарии

27.10.2021 / 17:45
В УПЦ оцифровали выпуски известного дореволюционного издания Киевской духовной семинарии
Источник: Центр информации УПЦ
Первый диск - с оцифрованными материалами номеров 1860–1870 годов увидел свет в 2015 году, а второй - с материалами 1871–1880 годов - в 2020-м

В Киевских духовных школах УПЦ выпустили третий диск с оцифрованными номерами дореволюционного научно-публицистического журнала Киевской духовной семинарии «Руководство для сельских пастырей».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в электронное издание вошли сканы выпусков периода 1881–1890 годов.

Материалы издания будут интересны всем, кому не безразлична история, богословие, философия, уверены в КДАиС.

Сообщается, что журнал «Руководство для сельских пастырей» выходил при Киевской духовной семинарии в 1860–1917 годах с целью помочь священникам в подготовке к богослужению, в общении с прихожанами, иноверцами, старообрядцами, сектантами.

«Журнал занимал особое место среди современной ему периодики и пользовался популярностью — уже в первый год на него подписалось огромное для того времени количество читателей — более 2000 человек. Издание сыграло важную роль в развитии одного из направлений богословской науки — пастырского богословия», - говорится на сайте КДАиС.

В год выходило по 50 номеров «Руководства». На его страницах публиковались проповеди, а также наставления, советы, материалы, посвящённые различным сторонам жизни священника.

Первый диск — с оцифрованными материалами номеров 1860–1870 годов увидел свет в 2015 году, а второй — с материалами 1871–1880 годов - в 2020-м.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, кдаис
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